Forza Italia: “Anche a Campi i “parcheggi rosa”, approvata una nostra mozione”

CAMPI BISENZIO – È stato approvata all’unanimità, con 25 voti favorevoli, la mozione di Forza Italia volta a istituire anche a Campi Bisenzio i “parcheggi rosa”, il progetto di mobilità solidale per le donne in stato di gravidanza o per genitori con prole neonatale. L’atto era stato proposto nei mesi scorsi da Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia e da Chiara Martinuzzi, vice-cordinatrice comunale e responsabile di Azzurro Donna. “Ormai da molti anni, – hanno commentato Gandola e Martinuzzi, – in tante città italiane, soprattutto in prossimità delle sedi di servizi pubblici, sono presenti i “parcheggi rosa”, ovvero posti auto riservati e gratuiti per le donne in gravidanza e neomamme con un bimbo di età inferiore ad un anno. Tutto ciò rappresenta una iniziativa di mobilità solidale rivolta alla prevenzione della salute delle donne e del nascituro, un segno di grande civiltà che noi di Forza Italia da sempre sposiamo in pieno”.

“Per questo con l’atto approvato, abbiamo impegnato il sindaco e la giunta ad istituire i parcheggi rosa, il progetto di mobilità solidale, per le donne in stato di gravidanza o per genitori con prole neonatale, al fine di favorirne la mobilità e ad avviare fin da subito una discussione, di concerto con le commissioni consiliare interessate e i tecnici comunali del settore viabilità per consentire l’individuazione dei luoghi più adatti nei quali istituire i nuovi parcheggi dedicati. I parcheggi rosa laddove istituiti hanno testimoniato l’attenzione dell’amministrazione comunale per gli appartenenti alle fasce sociali che vanno sostenute, come quella delle mamme, che siano esse prossime al parto o già con bambini a seguito. Ogni Comune, in quanto istituzione più vicina al cittadino, ha il dovere di diffondere, anche con uno strumento come questo, il sostegno e la valorizzazione della maternità e siamo dunque davvero soddisfatti che presto anche a Campi Bisenzio saranno finalmente istituiti”.