Forza Italia: “Avanti con Gandola”. Giovannini e Caruso: “Monica Castro parla a titolo personale”

CAMPI BISENZIO – “Ormai da tempo Monica Castro non possiede più alcun ruolo politico e ha abbandonato Forza Italia dal lontano 2021. Nei suoi troppi anni di impegno politico a Calenzano non si ricordano risultati ragguardevoli e dunque, oltre a smentirla, non riteniamo di dover commentare oltremodo”: si esprimono così Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di […]

CAMPI BISENZIO – “Ormai da tempo Monica Castro non possiede più alcun ruolo politico e ha abbandonato Forza Italia dal lontano 2021. Nei suoi troppi anni di impegno politico a Calenzano non si ricordano risultati ragguardevoli e dunque, oltre a smentirla, non riteniamo di dover commentare oltremodo”: si esprimono così Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia Campi.

“In merito alle prossime elezioni comunali di Campi Bisenzio, – aggiungono Giovannini e Caruso – nei giorni scorsi il coordinamento provinciale ha approvato all’unanimità di sostenere Paolo Gandola quale candidato sindaco e questo documento sarà rispettato da ogni gerarchia del partito. Gandola ha le carte in regola per rappresentare il collante per l’intera coalizione, convinti anche dalle innumerevoli adesioni che sta suscitando il suo movimento civico. Come Forza Italia siamo a lavoro già da tempo per costruire la miglior lista possibile, con candidati forti e specchiati che rappresentino la vera alternativa al sistema di potere sin qui dominante in città”.