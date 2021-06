Forza Italia: “Bene l’apertura del nuovo hub ai Gigli ma la vaccinazione a Campi va a rilento”

CAMPI BISENZIO – “Salutiamo con positività l’apertura del secondo hub vaccinale a Campi Bisenzio nell’area parcheggio del centro commerciale I Gigli, gestito dalla società Farmapiana ma i dati sulle vaccinazioni a Campi Bisenzio sono ancora oggi insufficienti. Al riguardo serve una forte campagna comunicativa per invitare i campigiani a vaccinarsi”. Si esprimono così Paolo Gandola, consigliere metropolitano e capo gruppo di Forza Italia a Campi, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, commentando l’apertura della nuova postazione di somministrazione dei vaccini contro il Covid-19.

“Secondo gli ultimi dati disponibili forniti dalla Asl a Campi Bisenzio si sono sottoposti alla somministrazione della prima dose del vaccino solo 23.326 cittadini appena il 50% della popolazione, un dato di gran lunga inferiore rispetto alla media regionale e degli altri Comuni della Piana Fiorentina dove Sesto Fiorentino risulta in testa per cittadini vaccinati sfiorando il 60%. I dati, insomma, continuano ad essere insoddisfacenti e per questo richiamiamo ancora una volta l’amministrazione comunale a porre in essere un’adeguata comunicazione in città per persuadere quanti ancora non si sono prenotati a partecipare alla campagna di somministrazione avviata oramai da molti mesi”.