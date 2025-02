Forza Italia: Biancastella Maienza è la nuova responsabile del coordinamento comunale di Calenzano

CALENZANO – Biancastella Maienza è la nuova responsabile del Coordinamento di Forza Italia per Calenzano. La nomina è arrivata sabato scorso in occasione de congresso comunale da parte del coordinatore provinciale Paolo Giovannini. Maienza, già candidata sindaco nel 2018 a Calenzano per Forza Italia, è anche la responsabile della formazione per lo stesso Coordinamento provinciale […]

CALENZANO – Biancastella Maienza è la nuova responsabile del Coordinamento di Forza Italia per Calenzano. La nomina è arrivata sabato scorso in occasione de congresso comunale da parte del coordinatore provinciale Paolo Giovannini. Maienza, già candidata sindaco nel 2018 a Calenzano per Forza Italia, è anche la responsabile della formazione per lo stesso Coordinamento provinciale di Firenze e dei rapporti che questo ha con il coordinamento comunale di Firenze. Nel programma del nuovo coordinamento, che a breve ufficializzerà anche i nomi degli altri componenti e i rispettivi ruoli, sono previsti vari incontri con tematiche che toccheranno non solo la politica, ma anche i rapporti con i cittadini. Il primo incontro è già fissato per sabato 22 febbraio sul tema “Carcere e territorio: quale futuro?”. Per chi vuole partecipare, e non solo all’incontro, ma anche al lavoro del coordinamento a Calenzano è possibile consultare il sito Internet Forza italia Toscana o direttamente il responsabile del coordinamento neo eletto.