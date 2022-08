Forza Italia: “Buon lavoro al commissario La Fauci nell’ora più buia per Campi”

CAMPI BISENZIO – “A Grazia La Fauci, commissario di Campi Bisenzio, e ai sub commissari indicati dal Prefetto di Firenze, giungano auguri di buon lavoro da tutta Forza Italia. In questi mesi ci auguriamo potranno lavorare, con impegno e solerzia, nell’interesse di tutta la comunità, attuando anche un doveroso controllo sulla legalità dell’ente a partire da […]

CAMPI BISENZIO – “A Grazia La Fauci, commissario di Campi Bisenzio, e ai sub commissari indicati dal Prefetto di Firenze, giungano auguri di buon lavoro da tutta Forza Italia. In questi mesi ci auguriamo potranno lavorare, con impegno e solerzia, nell’interesse di tutta la comunità, attuando anche un doveroso controllo sulla legalità dell’ente a partire da una verifica di tutti gli immobili di proprietà del Comune, assegnati, chiavi in mano a gestioni esterne, senza alcun bando”. Per il resto non c’è dubbio: Campi sta vivendo la sua ora più buia”. Si esprimono così Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia Centrodestra per il cambiamento, e Angelo–Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro.

“A causa della bulimia da poltrone dell’ex primo cittadino, – aggiungono – dopo i 20 giorni canonici, è stato sciolto il consiglio comunale di Campi ed è decaduta la giunta, un evento traumatico e inedito per la nostra città. La comunità campigiana, si ritrova, dunque, senza più referenti ai quali bussare la porta e ciò avviene, proprio ora, quando sta vivendo uno dei periodi più delicati e più gravi della nostra storia, con il commercio sempre più in affanno e con tante sfide ancora aperte. Le prossime elezioni amministrative sono lontanissime, si terranno tra circa 8 mesi, nel mentre occorrerà approvare il progetto definitivo della tramvia, superando tutti gli ostacoli, c’è un museo appena inaugurato completamente da promuovere, emergenze sociali da risolvere, opere pubbliche da portare a termine”.

“Dopo le prime settimane di orientamento, – concludono – chiederemo un incontro al commissario per sottoporle alcune questioni sulle quali riteniamo preminente fare chiarezza, a partire dalla gestione degli immobili pubblici di proprietà comunale affidati a terzi senza bando. Noi di Forza Italia continueremo a operare come voce autorevole in città, certi di essere il lievito dell’alleanza di centrodestra e convinti che oramai sia tempo di “impegno vero” e di far prevalere, anche a Campi, il buongoverno del centrodestra già sperimentato in tante città della Toscana, a partire dalla vicina Pistoia”.