Forza Italia: “Camilletti dall’opposizione alla maggioranza? Siamo sdegnati”

CAMPI BISENZIO – “La politica, anche e soprattutto quella locale, richiede serietà ed impegno. Quando si assiste a fenomeni di trasformismo nelle aule del consiglio comunale, soprattutto con migrazioni dall’opposizione alla maggioranza, alla ricerca di chissà quale posto al sole, lo sdegno è doppio”. È questo il commento che non lascia spazio ad alcuna interpretazione e […]

CAMPI BISENZIO – “La politica, anche e soprattutto quella locale, richiede serietà ed impegno. Quando si assiste a fenomeni di trasformismo nelle aule del consiglio comunale, soprattutto con migrazioni dall’opposizione alla maggioranza, alla ricerca di chissà quale posto al sole, lo sdegno è doppio”. È questo il commento che non lascia spazio ad alcuna interpretazione e che Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro e Chiara Martinuzzi, vice-coordinatrice, hanno rilasciato dopo aver appreso, durante la seduta del consiglio comunale odierno, che la consigliera Claudia Camilletti (ex Lega) è passata dall’opposizione in maggioranza.

“In questi mesi abbiamo dovuto assistere, nostro malgrado, prima al passaggio dalla Lega al misto e ora addirittura in maggioranza. È veramente troppo. Uno schiaffo ai cittadini e agli elettori. Un atteggiamento politico da condannare, senza se e senza ma, che offende il sudore e l’impegno di centinaia di volontari di centro-destra, che umilia migliaia di elettori e che getta nel discredito le istituzioni locali. E poi ci chiediamo perché alle elezioni comunali i cittadini non vanno più a votare? Bene avrebbe fatto a dimettersi se non si trovava più a suo agio tra i banchi dell’opposizione. Questa ennesima brutta storia – concludono – lascia solo un insegnamento agli elettori e a tutto il mondo politico: mai fidarsi di trasformisti e di finti civismi. Noi andiamo avanti a testa alta, la schiena dritta e le mani pulite, fedeli alla nostra storia politica e all’impegno preso solennemente con gli elettori”.