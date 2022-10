Forza Italia: “Capalle, il muro del “Palagione” è transennato, c’è il rischio che crolli?”

CAMPI BISENZIO – “Lo stato di degrado del palazzo il Palagione continua essere un problema per tutto il borgo di Capalle. Oramai da svariate settimane tutta l’antica struttura è stata transennata per il rischio di crolli, sul posto, chiamati da alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco. Ed ora […]

CAMPI BISENZIO – “Lo stato di degrado del palazzo il Palagione continua essere un problema per tutto il borgo di Capalle. Oramai da svariate settimane tutta l’antica struttura è stata transennata per il rischio di crolli, sul posto, chiamati da alcuni residenti, sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco. Ed ora è impossibile lasciare la struttura in quelle condizioni di grave trascuratezza”: a esprimersi così Paolo Gandola, rappresentante di Forza Italia, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale di Forza Italia.

“Il vecchio palazzo detto “Palagione” continua a trovarsi da anni in condizioni fatiscenti, – aggiungono – con continui distacchi di porzioni di intonaco da parte della facciata e del muro di confine. Siamo ben coscienti che si tratti di un immobile di proprietà privata ma da parte del Comune, ed ora della commissaria, ci aspetteremo l’assunzione di precise ordinanze di ripristino. Per quanto tempo ora tutto l’immobile rimarrà transennato? Tutto ciò ha comportato il restringimento della carreggiata stradale e le transenne sono state poste anche davanti all’ingresso della chiesa. Occorre richiedere senza ritardo alla proprietà di porre in essere tutti gli interventi di consolidamento necessari a partire da una completa messa in sicurezza del muro di confine, interventi seri e risolutivi, senza limitarsi a qualche spennellata di cemento, come pare essere avvenuto proprio nei giorni scorsi. Quell’immobile, di così antiche e pregevoli origini, non può continuare a rimanere al centro del borgo, come un vero e proprio relitto o come una meraviglia agonizzante, dal Comune, dunque, si facciano sentire”.

“Al riguardo, conclude Gandola, il 7 novembre prossimo incontrerò personalmente la commissaria prefettizia per sottoporle un corposo dossier, che sto preparando, con i tutti i temi sui quali riteniamo necessario intervenire a partire dalla presenza dei due immobili occupati abusivamente a Campi, l’ex cascina di via delle Cicogne e l’ex casa cantoniera di via Fibbiana a Capalle. I problemi da risolvere a Campi sono molti e visto i tanti mesi che ci distanziano ancora dalle elezioni amministrative è necessario che la Commissaria, in mancanza del sindaco deputato, si attivi davvero”.

