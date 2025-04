Forza Italia chiede barriere antirumore sulla Fi-Pi-Li a Lastra a Signa: presentato ordine del giorno in Regione

LASTRA A SIGNA – “Nonostante anni di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, la situazione della rumorosità lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in particolare nel tratto che attraversa Lastra a Signa, continua a essere insostenibile. In alcune frazioni come Carcheri e Inno, ancora mancano le necessarie barriere antirumore, promesse da tempo ma mai realizzate”: a […]

LASTRA A SIGNA – “Nonostante anni di segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini, la situazione della rumorosità lungo la superstrada Firenze-Pisa-Livorno, in particolare nel tratto che attraversa Lastra a Signa, continua a essere insostenibile. In alcune frazioni come Carcheri e Inno, ancora mancano le necessarie barriere antirumore, promesse da tempo ma mai realizzate”: a dirlo, in una nota, è il coordinatore provinciale di Forza Italia, Paolo Giovannini, a nome di tutto il coordinamento, che poi aggiunge: “Il problema è noto da anni: i residenti sono costretti a convivere quotidianamente con il frastuono proveniente dalla strada a grande percorrenza. Nonostante le numerose sollecitazioni da parte di comitati e cittadini, ad oggi poco o nulla è stato fatto”.

“L’iniziativa per sollecitare nuovamente la Regione – aggiunge Giovannini – nasce da Forza Italia Lastra a Signa, che ha raccolto le istanze dei residenti e ha portato il tema all’attenzione regionale”. Giovannini, infatti, ha chiesto un intervento formale al coordinatore regionale del partito, Marco Stella, che ha presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale, con cui impegna la giunta “ad attivarsi con urgenza nei confronti della Città Metropolitana di Firenze e della Società Autostrada Toscana Pisana Spa, affinché vengano finalmente realizzate le barriere fonoassorbenti nei tratti più critici della Fi-Pi-Li, a partire proprio da Lastra a Signa”. Nell’ordine del giorno si sottolinea come “la problematica sia ormai cronica e come le infrastrutture viarie debbano essere compatibili con la qualità della vita delle comunità locali. Una mobilità moderna, secondo Stella, deve necessariamente prevedere interventi di mitigazione dell’impatto acustico nelle zone densamente abitate. La richiesta di Forza Italia si inserisce in un quadro di crescente attenzione verso l’inquinamento acustico, che incide in modo significativo sulla salute e sul benessere dei cittadini. Resta ora da vedere se, questa volta, la pressione istituzionale sarà sufficiente a ottenere finalmente un risultato concreto”.