Forza Italia e Azzurro Donna: “Istituiamo anche a Campi i parcheggi rosa”

CAMPI BISENZIO – “Il consiglio comunale di Campi Bisenzio ha votato (con il nostro voto contrario), la variazione del Dup, che ha introdotto oltre 600 parcheggi a pagamento nei dintorni del centro di Campi Bisenzio, una scelta folle per di più se disposta in un periodo di crisi economica come quella attuale”. A parlare così […]

CAMPI BISENZIO – “Il consiglio comunale di Campi Bisenzio ha votato (con il nostro voto contrario), la variazione del Dup, che ha introdotto oltre 600 parcheggi a pagamento nei dintorni del centro di Campi Bisenzio, una scelta folle per di più se disposta in un periodo di crisi economica come quella attuale”. A parlare così è Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio che aggiunge: “anche per questo motivo Forza Italia ha accolto l’invito di Cinzia Pandolfi, responsabile provinciale Azzurro Donna, e presenterà durante il prossimo consiglio comunale una richiesta per istituire anche a Campi Bisenzio, come già in vigore in molte città dell’area metropolitana fiorentina, i parcheggi rosa, il progetto di mobilità solidale, per le donne in stato di gravidanza o per genitori con prole neonatale, al fine di favorirne la mobilità, anche attraverso l’utilizzo di mezzi di trasporto privato in ambito urbano”.

“In molte città della provincia come a Campi Bisenzio, – aggiunge Cinzia Pandolfi – soprattutto in prossimità delle sedi di servizi pubblici, non sono presenti massivamente i parcheggi “rosa” i posti auto riservati e gratuiti per le donne in gravidanza e neo mamme con un bimbo di età inferiore a 1 anni. Per questo il nostro dipartimento ha proposto agli eletti di Forza Italia di attivarsi nei consigli comunali di competenza per farsi promotori della richiesta”.

“Si tratta di una iniziativa di mobilità solidale rivolta alla prevenzione della salute delle donne e del nascituro – aggiunge Gandola – un segno di grande civiltà da sposare e sostenere in pieno”. “I parcheggi rosa laddove istituiti – conclude Pandolfi – testimoniano l’attenzione dell’amministrazione comunale per gli appartenenti alle fasce sociali che vanno sostenute, come quella delle mamme, che siano esse prossime al parto o già con bambini a seguito. Ogni Comune, in quanto istituzione più vicina al cittadino, ha il dovere di diffondere, anche con uno strumento come questo, il sostegno e la valorizzazione della maternità”.