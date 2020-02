Forza Italia e il Coronavirus: mozione urgente al Comune di Campi per innalzare le misure di sicurezza

CAMPI BISENZIO – È stata inviata poco fa all’ufficio protocollo la mozione urgente di Forza Italia per richiedere al Comune di Campi Bisenzio “l’adozione di azioni specifiche per la prevenzione del contagio e sviluppo del Coronavirus – Covid19 nel territorio comunale. Considerata la grave situazione che si è evidenziata anche in Italia e in ragione della necessità di attuare tutte le azioni possibili per limitare al minimo il rischio contagio sul nostro territorio, – dice il capo gruppo Paolo Gandola – con l’atto presentato chiediamo al sindaco e alla giunta di installare dispender erogatori di soluzioni disinfettanti idro-alcoliche in tutte le scuole di competenza comunale, invitando insegnanti, studenti e personale scolastico ad utilizzarlo secondo le linee guida rilasciate dalle autorità sanitarie, distribuire alle scuole dell’infanzia soluzioni disinfettanti idro-alcoliche da mettere a disposizione del personale – non ad accesso diretto da parte dei bambini, prevedere una pulizia straordinaria dei filtri di tutte le fan-coil delle strutture pubbliche del territorio, dando massima priorità a quelli installati all’interno delle scuole, nonché organizzare pulizie straordinarie quotidiane – con soluzioni disinfettanti – su tutti i mezzi scuolabus del nostro Comune”. “Con la mozione – aggiunge – chiediamo al sindaco di richiedere a tutte le società di trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, che operano sul nostro territorio, di procedere a trattamenti di disinfezione straordinari quotidiani delle vetture, di installare a bordo i dispenser, nonché procedere a una sostituzione dei filtri dell’aria delle stesse e visto le temperature registrate in questi ultimi giorni, particolarmente elevate per il periodo, abbiamo richiesto di procedere con una azione di disinfestazione straordinaria contro le zanzare su tutto il territorio comunale. Insomma, prevenire è meglio che curare e ora, vista l’emergenza sanitaria, è necessario mettere in atto procedure ulteriori per evitare il contagio avendo particolare cura dei nostri ragazzi”.