Forza Italia e Liberi di Cambiare: sì alla mozione per potenziare la linea 75

CAMPI BISENZIO – E’ stata approvata, durante l’ultimo consiglio comunale, la mozione presentata da Forza Italia e Liberi di Cambiare con la quale è stato chiesto di aumentare la capacità operativa della linea 75 a seguito dei provvedimenti di distanziamento sociale determinati dalla pandemia.

“Per noi di centrodestra – spiegano Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, e Maria Serena Quercioli, capo gruppo di Liberi di Cambiare – è fondamentale organizzare un servizio di trasporto pubblico locale adeguato alle reali esigenze dei cittadini ed efficiente nelle modalità dell’offerta. Soprattutto le aree più periferiche come Sant’Angelo e il Rosi soffrono da anni di problemi legati al collegamento con il capoluogo e nello specifico l’abitato di Sant’Angelo a Lecore, sebbene si trovi su di una direttrice viabilistica di primaria importanza, quale via Pistoiese, soffre da sempre di una forte carenza di mezzi pubblici. Stessa situazione di disagio nei collegamenti con Campi Bisenzio è sofferta dalla frazione de Il Rosi, sebbene anch’essa si trovi su di una direttrice principale quale quella di via Pratese. La situazione, tuttavia, si è aggravata in seguito all’adozione delle necessarie misure di distanziamento interpersonale che hanno fortemente ridotto ancor più la capacità operativa del “bussino” , i mezzi di piccola dimensione della linea 75″.

“Per questa ragione – hanno aggiunto Gandola e Quercioli – con la mozione presentata abbiamo richiesto all’amministrazione di richiedere alla società Linea spa di procedere a una riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico sulla frazione di Sant’Angelo a Lecore e il Rosi, dotando la linea 75 di mezzi più capienti e con capacità di trasporto più ampie affinché non venga ridotta l’operatività della stessa. Con l’atto abbiamo inoltre richiesto di valutare, con la compartecipazione degli altri gestori del servizio di trasporto pubblico, l’opportunità a riorganizzare più ampiamente il servizio Tpl operante a Campi Bisenzio per renderlo più efficiente, economicamente meno dispendiosi e più efficace”.

“Una curiosità: l’atto è stato approvato con i voti compatti di tutta l’opposizione consiliare e l’astensione degli 11 consiglieri di maggioranza. Un fatto – concludono Gandola e Quercioli – davvero riprovevole che testimonia, una volta di più, la disattenzione della maggioranza verso i problemi e le esigenze dei cittadini che abitano nelle zone più periferiche del nostro Comune. D’altronde, ormai da anni, aggiungono, la linea 75 non opera mai la domenica e per tutto il mese di agosto nemmeno il sabato come se i residenti di Sant’Angelo a Lecore fossero cittadini di serie zeta. In ogni caso, grazie al sostegno dell’opposizione compatta l’atto è passato (7 favorevoli e 11 astenuti) e dunque ci attendiamo che l’amministrazione comunale dia seguito a quanto previsto”.