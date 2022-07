Forza Italia e Liberi di cambiare: “Si pubblicizzino di più gli eventi estivi, quelli di venerdì scorso sono addirittura saltati”

CAMPI BISENZIO – “Serve garantire una maggiore pubblicizzazione del già scarno cartellone di eventi “Campi Viva” altrimenti il rischio è che gli eventi estivi continuino ad andare a vuoto come successo venerdì scorso”. A parlare così sono Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, e Maria Serena Quercioli, capo gruppo Liberi di Cambiare che spiegano: “Venerdì scorso, secondo le informazioni presenti sul sito del nostro Comune e poi cancellate stamani, in via Santo Stefano doveva svolgersi la festa dello sport e dovevano esserci i mercatini. Non a caso era stata prevista la straordinaria chiusura al traffico della strada. Purtroppo, invece, al di là della poco partecipata serata dedicata a Narciso Parigi in piazza Dante non c’è stato nulla di tutto ciò, la strada era chiusa al traffico senza motivo e anche i negozi che avrebbero dovuto rimanere aperti nella serata, hanno quasi tutti abbassato la serranda”.

“Insomma, l’amministrazione comunale che anche quest’anno ha dimostrato davvero poca fantasia nel programmare il cartellone estivo. Nella Piana, infatti, assistiamo all’esecuzione di opere musicali, a prime nazionali teatrali, a spettacoli con il fuoco o festival di prim’ordine. Altrove si assiste a quotidiane iniziative delle Pro Loco con passeggiate notturne, aperture straordinarie di ville e dimore, iniziative di ogni ordine e grado pubblicizzate in modo impeccabile. Tutto ciò – concludono i consiglieri comunali di opposizione – non fa che danneggiare il nostro tessuto commerciale e questo è davvero molto triste”.

“Per quanto riguarda il mercatino di venerdì – spiega il presidente del Centro Commerciale Naturale, Christian Domizio – è vero che lo organizziamo noi ma chi si occupa della “fortnitura” dei banchi ha dovuto registrare diverse defezioni legate al Covid, i numeri di questo periodo parlano chiaro, e pertanto i pochi presenti abbiamo deciso di concentrarli in piazza Fra Ristoro, altrimenti sarebbero stati sparsi in via Santo Stefano. Per quanto si tratta invece delle altre iniziative organizzate dal CCN finora hanno registrato un numero importante di presenze e lo testimoniano gli ultimi due mercoledì organizzati nel centro di Campi”.