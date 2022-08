Forza Italia: “Fossi parla di sanità territoriale: ma se è stato il Pd a smantellarla…”

CAMPI BISENZIO – “Per i prossimi comizi elettorali Emiliano Fossi eviti di parlare di sanità di prossimità, a Campi Bisenzio, lui ed il Pd, hanno saputo solo fare disastri, consentendo che fosse tolto il medico a bordo delle ambulanze. Una demedicalizzazione selvaggia che ha avuto effetti nefasti per la comunità campigiana e tutta l’area della Piana Fiorentina”. Si esprimono così Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento, e Angelo-Victor Caruso, coordinatore di Forza Italia a Campi Bisenzio.

“Oggi Campi Bisenzio, da circa 3 anni, è l’unico Comune della Piana fiorentina a non avere il medico a bordo sulle ambulanze, la casa della salute viene promessa da decenni ma il cantiere non è mai partito e il servizio di guardia medica è stato di fatto soppresso introducendo un centralino telefonico con operatori che rispondono da Pistoia, dopo attese infinite. E Fossi ha pure il coraggio di parlare di sanità di prossimità? Al riguardo il Pd in Toscana ha fatto solo disastri. D’ora in avanti, – continua Gandola – Fossi eviti di girare in lungo e largo il collegio, dall’ empolese al Chianti, passando per la Piana, pontificando sul concetto di medicina territoriale”.

“Con le gravissime e assurde politiche di governo del Pd in Toscana, la sanità territoriale è stata smantellata, costringendo i medici del 118 a occuparsi anche di febbre, mal di pancia e mal di schiena – conclude – e lasciando sguarniti interi territori dell’area metropolitana delle ambulanze con il medico a bordo e senza dottori di guardia medica. Uno scenario nefasto che rappresenta tutto il malgoverno della sinistra”.