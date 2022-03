Forza Italia, gazebo a sostegno del popolo ucraino

CAMPI BISENZIO – Dopo il rialzo dei contagi del gennaio scorso, visto il netto miglioramento della situazione sanitaria, è ripreso ieri il consueto Gazebo di Forza Italia durante il mercato di Campi Bisenzio, dedicato interamente alla guerra in Ucraina. L’iniziativa, promossa da Cinzia Pandolfi, coordinatrice Azzurro Donna provinciale, e da Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, ha visto la presenza di Paolo Gandola, consigliere metropolitano e capo gruppo di Forza Italia a Campi, e di Paolo Giovannini, coordinatore provinciale azzurro. Presente anche Marianna Baldi, coordinatrice Azzurro Donna di Prato.

“Quanto sta avvenendo in Ucraina è un fatto che come cittadini europei, amanti della libertà e della democrazia, non può che farci male e inorridire, – si legge in una nota – è fondamentale il nostro impegno nelle organizzazioni internazionali per risolvere conflitti e situazioni di destabilizzazione nel mondo e a fronte di tutto ciò ci risulta impensabile e fuori logica quello che sta accadendo da giorni in Ucraina. Non ci resta che sperare che i nostri governanti sappiano riprendere in mano il boccino della ragione e delle diplomazia. Da parte nostra serve gridare e rappresentare con forza la nostra voglia di pace, di democrazia e, infine, la nostra voglia di vivere, soprattutto nella nostra Europa, in un mondo nel quale tutti si sentano esseri umani, protetti dal diritto internazionale e dal diritto naturale di preservare la dignità di ogni essere umano, chiunque esso sia. Per questo abbiamo promosso il gazebo esponendo i colori della bandiera dell’Ucraina e abbiamo promosso l’importante raccolta vivere già attivata dalle parrocchie e dalle associazioni di volontariato del nostro Comune”.