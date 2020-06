Forza Italia: “Giardini di via Petrarca, le nostre proposte per risolvere un problema che c’è da tempo”

CAMPI BISENZIO – La questione dei giardini di via Petrarca e un’iniziativa che sarà organizzata alla fine di agosto. Forza Italia era presente anche oggi pomeriggio con il proprio gazebo in concomitanza del mercato cittadino. Un appuntamento a cui era presente anche Cinzia Pandolfi, responsabile provinciale di Azzurro Donna Firenze. “L’aggressione avvenuta mercoledì notte presso i giardini di via Petrarca ai danni di una ragazza somala – commentano Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, e la vice Chiara Martinuzzi – è stata un fatto molto grave e per questo oggi pomeriggio abbiamo voluto dedicare l’intero gazebo per riaffermare il nostro no alla violenza essendo da tempo impegnati sul territorio per difendere i diritti delle donne e la loro libertà di uscire la sera in piena sicurezza”. “Non solo, – aggiunge Pandolfi – a partire da fine agosto, con la ripresa dello sportello legale già attivo a Campi Bisenzio, ogni sabato mattina, anche il nostro dipartimento provinciale di Azzurro Donna, assicurerà la propria presenza con personale dedicato come punto di ascolto delle donne e delle loro istanze. Forza Italia, grazie al movimento Azzurro Donna recentemente rinnovato sia a livello nazionale che regionale, è da sempre attenta alla tutela dei diritti delle donne e oggi sentiamo il bisogno di riaffermare la nostra presenza sul territorio campigiano e provinciale con questa nuova iniziativa di ascolto e supporto”. “Per quanto riguarda i giardini di via Petrarca, – hanno aggiunto Caruso e Martinuzzi – vedremo come l’amministrazione comunale riuscirà a far rispettare la nuova ordinanza di chiusura dell’area verde vista l’assenza di una cancellata di confine. Noi di Forza Italia ormai da anni solleviamo il problema della mancata sicurezza e della zona e siamo più volte intervenuti in consiglio comunale e in città per porre il problema all’ordine dell’agenda politica, per esempio provvedendo a utilizzare l’anfiteatro presente per animare il giardino con iniziative culturali e ricreative e ripristinare sicurezza e vivibilità. In ogni caso, ringraziamo la responsabile provinciale Pandolfi per la presenza odierna e per aver pensato di avviare il progetto di ascolto delle istanze delle donne proprio a Campi Bisenzio certi che poi sarà esportato anche altrove nell’area metropolitana”.