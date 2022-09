Forza Italia: “Gli atti vandalici contro i manifesti elettorali? L’ennesimo esempio di mancanza di senso democratico…”

SESTO FIORENTINO – Dopo Italia Viva/Azione e Pd, anche Forza Italia denuncia atti vandalici contro i propri manifesti elettorali. “Siamo qui a testimoniare – dicono Marco Allegrozzi, coordinatore comunale di Forza Italia a Sesto Fiorentino, e Paolo Giovannini, coordinatore provinciale – per l’ennesima volta la mancanza di senso democratico che alcuni individui riescono a dimostrare, anche a Sesto Fiorentino come in altre città della provincia fiorentina. Stanotte i nostri manifesti elettorali sono stati imbrattati con scritte oscene e offese ingiuriose nei confronti dei nostri candidati. La prima reazione che viene in mente sarebbe quella, per pudore, di sostituirli o di coprirli. Ebbene no. Li lasceremo lì così come sono stati oltraggiati, perché la loro visione possa far riflettere fino all’ultima ora disponibile chi domenica, recandosi in cabina elettorale, dovrà scegliere sulla scheda elettorale fra chi pratica effettivamente la democrazia e il rispetto per i cittadini e chi invece di questi temi se ne riempie soltanto la bocca, in realtà fomentando odio e atti volgari nei confronti degli avversari politici”.