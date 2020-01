Forza Italia: “La nuova Coop sarà la pietra tombale per il commercio del centro storico”

CAMPI BISENZIO – “La nuova Coop sarà la pietra tombale per il commercio del centro storico campigiano”. Non ha dubbi neanche il gruppo consiliare di Forza Italia in merito a quanto previsto dall’amministrazione comunale nell’area di via Palagetta. “E’ inaccettabile – ha detto il capo gruppo Paolo Gandola – che da parte della cooperativa non ci sia chiarezza sul futuro dell’attuale supermercato di via Buozzi. Come noto, il consiglio comunale ha già adottato tutte le varianti per consentire la costruzione del nuovo centro commerciale targato Coop che si insedierà in un’area di 4,7 ettari lungo l’asse di via Palagetta e via Betulle, a ridosso della viabilità di scorrimento generalmente nota come Circonvallazione sud”. “Nei mesi scorsi noi di Forza Italia – continua Gandola – siamo intervenuti nel corso della discussione in aula ma non abbiamo partecipato al voto perché a oggi sia l’amministrazione comunale che la cooperativa non hanno avuto il coraggio di dire chiaramente quali sono i progetti di sviluppo. A scatola chiusa, noi non votiamo mai nulla”.

“Tuttavia, – ha continuato Gandola – la petizione dei cittadini è purtroppo tardiva; della costruzione della nuova superficie di vendita se ne parla almeno da dieci anni e oggi, la richiesta di stralciare la variante già adottata potrebbe innescare richieste di danni da parte del soggetto proponente dell’intervento edilizio che già da mesi ha in tasca i documenti amministrativi necessari. Rappresenta però in atto di indirizzo politico rilevante”.

“In tutti questi mesi, – conclude Gandola – nonostante le ripetute domande, non siamo mai riusciti a ricavare un ragno dal buco, la cooperativa, di fronte alla città, continua a non essere chiara non volendo dire, senza esitazioni, quali siano i suoi progetti di crescita e sviluppo in città, compreso se e quanti nuovi spazi commerciali farà nascere a corollario del nuovo intervento in via Palagetta. Questi ultimi, potrebbero rappresentare la pietra tombale al rilancio commerciale del nostro centro storico. Per tutti questi motivi, nell’ultimo consiglio comunale abbiamo votato a favore della petizione dei comitati ma non certo perché riteniamo valide le risibili ragioni ambientaliste; per noi lo sviluppo sostenibile del territorio porta lavoro e ricchezza. Il voto favorevole deriva, invece, dal negativo impatto che la nuova Coop porterà sul centro della città e sulle mancate risposte date al riguardo dalla stessa cooperativa”.