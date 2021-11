Forza Italia: “L’apertura automatizzata all’ascensore della farmacia di San Donnino? Una nostra vittoria”

CAMPI BISENZIO – “Una vera vittoria di Forza Italia. A distanza di un anno siamo tornati a visionare l’ascensore della farmacia comunale di San Donnino e finalmente è stata installata l’apertura automatizzata della porta della piattaforma elevatrice. L’ennesima battaglia vinta da Forza Italia”. Si sono espressi così Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia a Campi, Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, e Marco Becattini, responsabile regionale del dipartimento disabilità che ieri si sono recati a provare l’impianto.

“Come noto, – spiegano gli esponenti azzurri – nel novembre di un anno fa avevamo segnalato come la piattaforma elevatrice presente all’ingresso della farmacia comunale di San Donnino (che si trova al primo piano) non fosse assolutamente alla portata dei disabili, risultando difficilmente praticabile, se non addirittura inaccessibile a tutte le persone disabili o con difficoltà motorie. La pesante porta di accesso, infatti, non era a soffietto e aprendosi verso l’esterno rendeva impossibile il facile accesso per una persona che si trova su di una sedia a rotelle. Del caso avevamo informato anche il difensore civico regionale che aveva richiesto di modificare l’impianto, avevamo scritto a Farmapiana, l’ente gestore delle farmacie comunali e avevamo discusso il tema in consiglio comunale. A distanza di un anno il problema è stato risolto effettuando ciò che noi chiedevamo: è stato installato il meccanismo per aprire la porta della piattaforma in modo automatico, così da assicurare un agevole e comodo accesso alla persona su sedia a rotella”.

“Sono davvero felice, – ha aggiunto Marco Becattini, disabile dalla nascita – mi sono recato all’ingresso della farmacia e ho potuto constatare come il meccanismo installato assicuri un facile ingresso alla piattaforma consentendo a tutti noi disabili di poter recarci in farmacia in piena autonomia”. “Certo, – concludono – occorreva il nostro forte intervento di un anno fa per far comprendere che quell’impianto così come era stato installato non era opportuno? Ancora una volta la nostra attività sul territorio produce risultati concreti e tangibili. Questo ne è solo l’ultimo esempio”.