Forza Italia: Massimo Mallegni è il nuovo commissario regionale, le parole di Giovannini

CAMPI BISENZIO – Come riportano le agenzie di stampa è il senatore Massimo Mallegni (nella foto) il nuovo commissario regionale di Forza Italia dopo le dimissioni dell’onorevole Stefano Mugnai. ”Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai sensi dell’art 19 comma 4 e 27 comma 1 dello statuto, in seguito alle dimissioni da coordinatore regionale di Stefano Mugnai, ha nominato il senatore Massimo Mallegni – si legge in una nota – commissario di Forza Italia per la regione Toscana. Nel ringraziare il coordinatore uscente per l’impegno profuso, esprime l’augurio di un proficuo lavoro al nuovo commissario”. Una nomina, quella di Mallegni, su cui è espresso il coordinatore provinciale fiorentino Paolo Giovannini: “Bene il nuovo incarico a Massimo Mallegni, adesso diamo inizio alla campagna elettorale. Massimo è un amico di lunga data, un imprenditore e un amministratore di successo che sicuramente darà grande slancio al partito inaugurando una nuova stagione per Forza Italia in Toscana. All’onorevole Stefano Mugnai giungano i ringraziamenti per l’importante lavoro svolto in questi anni con passione e competenza. Un ringraziamento, davvero sentito, va anche al presidente Berlusconi per essere intervenuto con tempestività. Adesso diamo inizio alla campagna elettorale, diciamo basta al chiacchiericcio interno, eliminiamo le polemiche da cortile e torniamo in mezzo alla gente per presentare i nostri programmi per rilanciare la Toscana dopo il malgoverno della sinistra. Forza Italia c’è e darà il suo importante contributo per cambiare colore politico e dare alla Toscana quell’alternanza che da tanti anni i cittadini desiderano”.