Forza Italia, nuovo incontro sul tema della giustizia. Giovannini: “Importante fare chiarezza in vista del referendum”

CALENZANO – CALENZANO – Nuovo appuntamento sul tema della giustizia a Calenzano, organizzato da Forza Italia ed Emercrim. Nel ruolo di relatori Alessandro Fusi, funzionario già dirigente dell’Ufficio di esecuzione penale della Procura Generale di Firenze, e l’avvocato penalista del Foro di Firenze e legale del Ce.S.A.P. (Centro Studi sugli Abusi Psicologici) Paolo Florio, che si sono espressi sulla certezza della pena in relazione agli Istituti che regolano l’esecuzione della pena in Italia e sulla cosiddetta giustizia riparativa, ovvero il ruolo della parte offesa dal reato. Le conclusioni, invece, sono state affidate a Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia: “Parlare di giustizia oggi, alle soglie del prossimo referendum, è come parlare di una realtà sicuramente ben delineata e chiara, scritta nella carta costituzionale ma che, per eventi contrari e varie vicissitudini, non riusciamo a comprendere e a darle la dovuta importanza, pensando che la giustizia sia un bene solo di pochi addetti ai lavori. Questo secondo incontro formativo, con il contributo volontario dei nostri relatori, autorevoli professionisti ed esperti del settore giustizia, è rivolto a chi fa politica sia a livello istituzionale, sia come impegno civile e democratico e dovrebbe cercare di aiutarci a comprendere l’importanza del bene giustizia”.