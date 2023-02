Forza Italia onora i martiri delle Foibe. Caruso: “Conservare la memoria è un compito che non ha mai fine”

CAMPI BISENZIO – Come viene ormai da anni, in occasione del Giorno del Ricordo che ricorrerà domani, 10 febbraio, oggi pomeriggio una delegazione di Forza Italia guidata dal coordinatore comunale Angelo-Victor Caruso, si è recata presso l’area verde di via Siena a Campi Bisenzio dedicata a tutti i martiri. “Le vittime delle Foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale – dice Caruso – rappresentano una delle pagine più dolorose, non solo per le popolazioni che vissero l’esodo giuliano-dalmata e per quelle vicine al confine orientale, ma per l’intero Paese. Il Giorno del Ricordo ci aiuta ogni anno a fare memoria di una delle pagine più buie e tragiche della storia del Novecento, una vera e propria pulizia etnica organizzata e attuata dai comunisti jugoslavi nei confronti di migliaia di nostri fratelli italiani che non dobbiamo e non vogliamo dimenticare. Conservare la memoria è un compito che non ha mai fine e che deve impegnare le generazioni future, perché senza storia, senza memoria, non si costruisce futuro né si evita che gli errori e gli orrori del passato possano, mai ritornare”.