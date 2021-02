Forza Italia onora il “Giorno del ricordo”: “Una sciagura nazionale che non può essere dimenticata”. E tutta l’opposizione attacca l’amministrazione

CAMPI BISENZIO – Questa mattina una delegazione di Forza Italia guidata da Angelo-Victor Caruso, coordinatore di Forza Italia, Chiara Martinuzzi, vice coordinatrice, e Paolo Gandola, capo gruppo in consiglio comunale, si è recata presso i giardini di via Siena dedicati nel 2018 al ricordo di tutti i martiri, per rendere un omaggio floreale in ricordo […]

CAMPI BISENZIO – Questa mattina una delegazione di Forza Italia guidata da Angelo-Victor Caruso, coordinatore di Forza Italia, Chiara Martinuzzi, vice coordinatrice, e Paolo Gandola, capo gruppo in consiglio comunale, si è recata presso i giardini di via Siena dedicati nel 2018 al ricordo di tutti i martiri, per rendere un omaggio floreale in ricordo dei martiri delle foibe. “Come è nostra tradizione – hanno commentato Caruso, Martinuzzi e Gandola – abbiamo provveduto a deporre un omaggio floreale per ricordare e commemorare le vicende delle donne e degli uomini, gettati nelle Foibe ricorrendo il giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale. Una pagina tragica della nostra storia, per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata, per calcolo o ignoranza. Ogni anno il “Giorno del ricordo” rappresenta un monito a non dimenticare l’oppressione e le violenze subite per mano delle milizie comuniste di Tito. È dovere di chiunque ami l’Italia contribuire a far conoscere con spirito di verità queste vicende, come atto di giustizia nei confronti delle vittime, degli esuli e di tutti coloro che, per il solo fatto di essere italiani, si trovarono a vivere in prima persona i soprusi, le torture e la barbarie perpetrata dai titini. Una sciagura nazionale per lungo tempo sottovalutata. Oggi oltre al negazionismo occorre stare attenti anche all’indifferenza”.

Forza Italia, poi, insieme a Lega, Liberi di cambiare e Gruppo misto, critica l’amministrazione comunale per il silenzio nel giorno del ricordo delle vittime delle Foibe: “Esterrefatti, ma anche addolorati per l’inerzia colpevole dimostrata dall’amministrazione comunale di Campi Bisenzio nel non voler ricordare con adeguate iniziative la giornata del ricordo delle foibe che cade proprio oggi, mercoledì 10 febbraio£, dicono i consiglieri comunali di centro-destra Paolo Gandola, Andrea Cantini, Vanessa Fiaschi, Gianni Baudo e Maria Serena Quercioli.

“Un po’ in tutti i Comuni dell’area metropolitana – aggiungono – oggi si sono tenute, o si terranno in serata, delle iniziative di carattere ufficiale alla presenza delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli esuli istriano-dalmata non, purtroppo, a Campi Bisenzio, dove si registra un silenzio assordante che sa davvero di ennesimo schiaffo alla verità storica e alle tante vittime infoibate sul finire del secondo conflitto mondiale al confine orientale del nostro Paese. Eppure proprio un paio di anni fa era stato intitolato un giardino a “Tutti i Martiri”, un primo passo, sebbene fosse stato chiesto di procedere all’intitolazione dello stesso ai soli martiri delle foibe, che si è dimostrato solo fine a se stesso. A questo, purtroppo, si unisce anche un assordante silenzio delle istituzioni comunali sebbene il giorno del ricordo sia stato inserito per legge nel calendario delle cerimonie ufficiali civili del nostro Paese. L’assenza di iniziative ufficiali e la mancata pubblicizzazione delle stesse sul sito istituzionale del Comune dimostra, per l’ennesima volta, una grave mancanza di sensibilità istituzionale da parte dell’amministrazione Fossi che sa davvero di beffa, sembra infatti che in Comune da qualche giorno non si faccia altro che pensare a organizzare l’inaugurazione di una strada attesa da ormai un decennio: la bretella di Capalle; a fronte di ciò si dimentica colpevolmente di ricordare una delle più grandi e gravi tragedie storiche e politiche del nostro Paese. Anche questa è Campi Bisenzio, la Campi del sindaco Fossi“.