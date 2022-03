Forza Italia: “Pista di atletica e Palazzetto dello sport fatiscenti, dalla giunta servono risposte e non promesse”

LASTRA A SIGNA – “La protesta dell’associazione di atletica ha messo in luce il grave stato di degrado degli impianti sportivi lastrigiani su cui l’amministrazione comunale deve fare di più e meglio, anche in ottica dei finanziamenti del Pnrr, per dare alle nostre società sportive impianti sicuri e all’avanguardia”. Si esprimono Paolo Giovannini e Ilaria Brandi, consiglieri comunali […]

LASTRA A SIGNA – “La protesta dell’associazione di atletica ha messo in luce il grave stato di degrado degli impianti sportivi lastrigiani su cui l’amministrazione comunale deve fare di più e meglio, anche in ottica dei finanziamenti del Pnrr, per dare alle nostre società sportive impianti sicuri e all’avanguardia”. Si esprimono Paolo Giovannini e Ilaria Brandi, consiglieri comunali di Forza Italia che insieme a Luciano Giusti, capo gruppo della Lega, hanno depositato in questi giorni un’interrogazione per sapere quale siano le reali condizioni dell’impianto di atletica e se sia prevista una sua messa in sicurezza.

“Lo stadio di atletica e il palazzetto dello sport, – continuano Giovannini e Brandi – si trovano da anni in una situazione di fatiscenza non più sostenibile, da tempo chiediamo di procedere a una loro ristrutturazione vista la presenza di copiose infiltrazioni d’acqua ma nulla è stato davvero fatto in questo senso. Bene avere provveduto negli ultimi mesi a valorizzare l’attività sportiva anche firmando un apposito protocollo d’intesa, coinvolgendo la scuola e tutte le realtà sportive del territorio, ma senza procedere ad una revisione degli impianti sportivi tutto ciò rischia di rimanere solo sulla carta”.

“Anche sulla copertura della piscina comunale – concludono – non possiamo che manifestare tutto il nostro sconcerto per l’assoluta mancanza di rispetto dei tempi previsti che si sono dilatati in modo francamente inaccettabile. La piscina doveva riaprire prima ad ottobre e poi a gennaio e oggi, in piena primavera, non conosciamo la data di riapertura essendo ancora in corso il montaggio dell’impianto di antincendio. Su questi fronti servono meno promesse ed un impegno più consistente per offrire alla comunità ed alle società sportive gli impianti che si meritano”.