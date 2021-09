Forza Italia “Polo scientifico dimenticato e senza collegamenti tra il centro e la Piana”

SESTO FIORENTINO – L’eccellenza del Polo scientifico senza collegamenti: lo ha ribadito questa mattina Forza Italia davanti al cantiere di via Detti al Polo scientifico dove sorgeranno le nuove aule universitarie. “A Sesto Fiorentino Forza Italia è da sempre la Forza del Sì, a favore dell’aeroporto di Peretola, della tramvia, del completamento della Perfetti Ricasoli e del rilancio del Polo scientifico”. E’ quanto hanno detto il consigliere metropolitano di Forza Italia Paolo Gandola, il coordinatore provinciale Paolo Giovannini e il coordinatore della Piana Angelo-Victor Caruso.

Il consigliere metropolitano Paolo Gandola ha assunto precisi impegni metropolitani per il rilancio della città di Sesto Fiorentino.

“Nell’assise metropolitano – ha detto Gandola – manterremo alta l’attenzione per consentire al più presto la realizzazione dell’ampliamento dello scalo di Peretola, per arrivare alla progettazione esecutiva e all’avvio dei lavori per portare la tramvia a Sesto e per consentire il completamento della Perfetti Ricasoli che connette Prato con Firenze. Chiederemo anche l’attivazione di un tavolo di lavoro con Regione, Metrocittà, Comune e Università per rilanciare il Polo scientifico, oggi una vera e propria cattedrale nel deserto. Dovranno essere realizzate le 4 nuove aule universitarie in via Detti e dovrà essere riqualificato il centro sportivo Cus, tornando a prevedere anche l’attivazione di specifiche convenzione per consentire alle società sportive sestesi di poter utilizzare gli impianti. Occorre poi dire stop al degrado e alle tante discariche abusive disseminate così come dovremo chiedere al demanio di riqualificare l’area dell’ex campo nomadi”.

Secondo Forza Italia la tramvia dovrà arrivare anche all’Osmannoro passando da Peretola Per quanto riguarda la tramvia, ha aggiunto ancora Gandola, “così – precisa Gandola – come richiesto da tempo da Confindustria che aveva anche già elaborato un piano di prefattibilita ignorato dalla sinistra”.