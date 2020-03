Forza Italia: “Poste Italiane chiude 200 sportelli: perchè? Si faccia marcia indietro”

FIRENZE – “Anche in Città metropolitana siamo rimasti sbalorditi per la scelta di Poste Italiane di tagliare circa 200 sportelli sull’intero territorio toscano, proprio nel bel mezzo dell’emergenza Coronavirus e, soprattutto, alla luce delle rassicurazioni ricevute dal presidente del consiglio, l’altro ieri, sul fatto che i servizi postali, assicurativi e bancari non sarebbero venuti meno. Per questa ragione mi sento di richiamare i vertici di Poste italiane ad un ravvedimento immediato per evitare che queste chiusure possano consistere in un ulteriore valido motivo per ulteriori spostamenti della popolazione e di assembramenti in altri uffici postali più centrali”: a parlare così è Paolo Gandola, consigliere di Forza Italia – Centrodestra per il cambiamento in Città metropolitana di Firenze, che aggiunge: “Le decisioni assunte da Poste sono assolutamente unilaterali che contravvengono palesemente alle disposizioni governative, miranti in ogni caso a salvaguardare le funzioni strategiche del servizio postale e bancario in genere. Comprendo i problemi legati alla sicurezza dei dipendenti, continua il consigliere metropolitano, ma allora si dia seguito immediatamente alla proposta fatta ieri da Forza Italia di dotare ogni cittadino, in primis coloro i quali lavorano al pubblico ed in corsia, di mascherine e guanti per la protezione personale e altrui. In ogni caso non è accettabile che i cittadini debbano essere sempre alla mercé delle grandi imprese, per di più se di Stato”. “A Campi Bisenzio – conclude – da stamani sono aperti appena due uffici postali, quello di via Milano, nel capoluogo, e quello a Capalle in piazza Togliatti, fra l’altro a orario ridotto. Tutti gli altri, quelli di San Donnino, San Piero a Ponti, San Martino e Sant’Angelo a Lecore, sono tutti chiusi. Un fatto deprecabile che chiedo venga immediatamente rivalutato dalla dirigenza”.