Forza Italia ricorda le 35 vittime del Covid registrate a Campi

CAMPI BISENZIO – In occasione della giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid, Forza Italia ricorda le 35 vittime campigiane da quando è scoppiata anche in Italia l’emergenza sanitaria. “Tutta la comunità di Forza Italia – hanno commentato Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro (nella foto), e la vice Chiara Martinuzzi – si stringe commossa nel ricordo di chi ha perso i propri cari. A tutti loro va il nostro pensiero, per onorare chi non c’è più e per manifestare vicinanza a chi resta e non dimentica. Dall’inizio della pandemia sono venute a mancare a Campi Bisenzio 35 persone e per questo, in questa data così carica di emozione, sentiamo il dovere di abbracciare virtualmente tutti coloro che hanno perso un familiare, un nonno o una nonna, un padre o una madre o anche solo un amico”.

“Ricordare queste persone – ha aggiunto Paolo Gandola, capogruppo di Forza Italia – deve responsabilizzare ognuno di noi: l’emergenza sanitaria non è finita, la nostra comunità continua ancora oggi ad essere fortemente provata da questa pandemia. Serve prudenza ed attenzione da parte di tutti. Solo così, grazie alla scienza e alla somministrazione di massa del vaccino, potremo ritrovare presto la forza di sperare”. “Un sentito ringraziamento ancora una volta – hanno concluso gli esponenti azzurri – giunga a tutti quei volontari che da oltre un anno danno tutto senza chiedere niente e a chi, pur stanco, non ha mai mollato”.