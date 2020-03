Forza Italia: “Servono maggiori controlli per i tanti immigrati presenti nell’area metropolitana”

FIRENZE – “La situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo non può farci sottacere la situazione di pericolo che deriva dal fatto che migliaia di immigrati regolari e, talvolta, irregolari o nomadi non si curano delle procedure di distanziamento sociale previsto dalle norme, né tantomeno utilizzano dispositivi di protezione personale che possano in qualche modo tutelare loro e gli altri con i quali vengono a contatto”. A parlare cosi è Paolo Giovannini (nella foto), coordinatore provinciale di Forza Italia, che aggiunge: “La loro presenza, infatti, è denunciata costantemente fuori da supermercati, e negozi di vicinato di tutta l’area metropolitana, come se nulla fosse, come se nel nostro Paese non fosse in atto una vera e propria emergenza sanitaria che ci ha imposto delle fortissime restrizione alle nostre libertà di movimento. Le istituzioni devono intervenire. Inieme a Claudio Scuriatti, responsabile regionale sicurezza, e Paolo Gandola, consigliere di Forza Italia–Centrodestra per il cambiamento in Città Metropolitana, dichiara Giovannini, “abbiamo ricevuto decine di segnalazioni su situazioni di potenziale pericolo e per questo è urgente un intervento delle istituzioni, anche fornendo gratuitamente dispositivi di protezione individuale, nonché informandoli dei pericoli e delle restrizioni presenti nel nostro Paese, nonché procedendo ad una identificazione e ad un controllo sanitario obbligatorio con misurazione della temperatura corporea e realizzando, se necessario, degli specifici tamponi. Ora non si tratta di razzismo, ma di imporre a tutti coloro i quali si muovono nel nostro Paese comportamenti adeguati e conformi alla massima garanzia e tutela della salute pubblica. Chiediamo a tutte le istituzioni preposte, in primis Prefettura e Ministero dell’interno, di studiare e adottare provvedimenti adeguati che garantiscano la salute di tutti ed il rispetto delle prescrizioni sanitarie in vigore oggi in tutto il nostro Paese.