Forza Italia: “Si faccia un censimento della popolazione disabile residente a Campi”

CAMPI BISENZIO – “A oggi, non esiste nel nostro Comune, un database specifico riguardante la disabilità, con dati, età dei disabili, tipologie di disabilità presenti fra la cittadinanza. Dati che devono essere manualmente ricostruiti ed estrapolati da parte della Società della Salute alla bisogna. Occorre subito porre rimedio a questo vulnus sviluppando un idoneo censimento circa lo stato della disabilità presente a Campi Bisenzio”. Cosi si esprimono Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia, Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, e Marco Becattini, responsabile provinciale del dipartimento disabilità che spiegano: “Riteniamo che sia assolutamente necessario realizzare un censimento della disabilità che ci permetta di valutare quali iniziative siano più utili e urgenti da implementare sul nostro territorio, proprio in ragione della tipologia di disabilità più estesa fra la cittadinanza, il tutto nell’ottica di fornire risposte amministrative e politiche adeguate, efficaci ed efficienti, nel rispetto del principio di trasparenza e di sussidiarietà. Fino a oggi come ha potuto il nostro ente sviluppare idonee politiche sulla disabilità non sapendo come sia composta la popolazione disabile presente a Campi? Quanti minori presentano patologie? Quanto sono gli adulti? E quali sono le disabilità prevalenti? Domande alle quali, a oggi, non è possibile rispondere”.

“Per questo motivo, – spiega Gandola – abbiamo predisposto una mozione con la quale chiedo al sindaco e alla giunta di predisporre, nel più breve tempo possibile, una apposita missione nel nostro Dup e tra gli obiettivi strategici del nostro ente riguardante la “creazione di un database completo e aggiornato sulla disabilità nel Comune di Campi Bisenzio. Tutto questo risulta ancora più urgente viste le risorse che possono essere reperite del Pnrr. Fra le numerose “Missioni” previste e approvate all’interno del Pnrr, infatti, alla numero 5 è fissata esplicitamente la Riforma 1 denominata “Legge quadro sulle disabilità”. In questo senso l’obiettivo principale della riforma è quello di modificare la legislazione sulle disabilità e promuovere la deistituzionalizzazione (vale a dire il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private alla famiglia o alle case della comunità) e l’autonomia delle persone con disabilità così da rafforzare l’offerta dei servizi sociali e promuovere progetti sulla vita indipendente”.