Forza Italia: “Si istituisca un’unità di emergenza regionale dedicata alle Rsa”

FIRENZE – E’ ormai a tutti nota la situazione che si è creata in alcune Rsa della nostra regione che potrebbe replicarsi anche in altre. “Una situazione emergenziale – si legge in una nota di Forza Italia – che impone l’adozione di misure imprescindibili per tutte le strutture siano esse pubbliche o private”. “In prima istanza – commenta Paolo Giovannini, coordinatore provinciale di Forza Italia Firenze (nella foto) – chiediamo che venga istituita una unità di emergenza regionale dedicata alle Rsa che si occupi primariamente di rendere efficace e sistematico il controllo medico dei pazienti e degli operatori, in modo tale da alleggerire il lavoro degli operatori normalmente impiegati dal Sistema sanitario regionale”. “A tal proposito – aggiungono i vice-coordinatori Raffaella Ridolfi e Giampaolo Giannelli – chiediamo che per questa specifica emergenza vengano immessi nel Sistema sanitario regionale, in tempi brevi, medici e infermieri dedicati a queste strutture naturalmente muniti di protezioni adeguate. Inoltre, l’unità di crisi dovrà avere anche il compito di monitorare che siano rispettate le linee guida per la gestione e la fornitura di strumenti Dpi in tutto il territorio regionale”. “Altra questione – continuano – è quella relativa alla necessità delle famiglie di avere un contatto concreto tramite un filo diretto con queste strutture per avere anche quotidianamente notizie sui loro cari e le loro condizioni di salute. Facciamo presente che questa metodologia di contatto pazienti-medici- famiglie è già stata sperimentata nelle strutture ospedaliere di zone molto più colpite dal Covid-19 e a tali funzioni sono stati destinati talvolta anche medici in pensione richiamati in servizio. Riteniamo inoltre che, viste le necessità di non diffondere il contagio, sarebbe opportuno prevedere che le strutture si dotino di aree di isolamento adeguate, in modo tale da isolare immediatamente pazienti che per caso fossero trovati positivi, in attesa di essere destinati ad altri luoghi”. “In ogni caso – aggiunge Paolo Gandola, consigliere metropolitano – chiediamo che la Regione provveda immediatamente e direttamente a proprie spese a rifornire tutte le strutture di residenza anziani di dispositivi di protezione individuale per operatori e pazienti, spese che solo successivamente dovranno essere imputate direttamente alle direzioni di tali strutture. Facciamo, nostro, infine, il richiamo svolto anche dal Prefetto di Firenze affinché siano i responsabili delle Asl territoriali a procedere un controllo sistematico in modo tale da certificare la pedissequa applicazione delle normative sull’emergenza, soprattutto per ciò che attiene alla fornitura efficiente e continuativa di dispositivi di protezione individuale al personale operante negli ambienti a rischio – a garanzia della sicurezza sul lavoro – e che siano osservate e ampliate anche le procedure sulla sanificazione degli ambienti”.