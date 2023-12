Forza Italia Toscana, conclusi i congressi. Paolo Giovannini confermato coordinatore provinciale a Firenze

FIRENZE – Si sono conclusi i congressi provinciali di Forza Italia in Toscana, che hanno visto l’elezione di nove coordinatori del partito e del coordinatore di Firenze Grande Città, Mariagrazia Internò. Unica eccezione, Pisa, che per motivi organizzativi ha spostato a gennaio il suo congresso provinciale. Ad Arezzo è stato eletto Bernardo Mennini, coordinatore provinciale […]

FIRENZE – Si sono conclusi i congressi provinciali di Forza Italia in Toscana, che hanno visto l’elezione di nove coordinatori del partito e del coordinatore di Firenze Grande Città, Mariagrazia Internò. Unica eccezione, Pisa, che per motivi organizzativi ha spostato a gennaio il suo congresso provinciale. Ad Arezzo è stato eletto Bernardo Mennini, coordinatore provinciale di Firenze è stato invece confermato Paolo Giovannini, di Grosseto Roberto Berardi, di Livorno Chiara Tenerini, di Lucca Carlo Bigongiari. A Massa Carrara è stato eletto Gianenrico Spediacci, a Pistoia Anna Bruna Geri, a Prato Erica Mazzetti, a Siena Alessandro Pallassini. “Sono stati congressi molto partecipati e sentiti, questo è un ulteriore segno della vitalità del nostro partito, – dice il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella – ringrazio tutti i militanti, gli iscritti e i dirigenti per il lavoro fatto, l’impegno e la dedizione. Siamo pronti per le amministrative del prossimo anno. Nel 2024 si terranno anche i congressi comunali in tutta la Toscana. Siamo orgogliosi di annunciare, inoltre, la candidatura alle elezioni europee del 9 giugno prossimo del sindaco di Pontremoli, Jacopo Ferri, a cui già da ora facciamo il nostro in bocca al lupo”.