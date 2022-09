Forza Italia, un mazzo di fiori per il generale Dalla Chiesa a 40 anni dalla sua morte

CAMPI BISENZIO – “A 40 anni di distanza dalla strage di via Carini in cui furono uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo è un dovere tenere viva la memoria del loro sacrificio, che ha segnato un punto di svolta nella storia del movimento antimafia”. Per questo […]

CAMPI BISENZIO – “A 40 anni di distanza dalla strage di via Carini in cui furono uccisi il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l’agente Domenico Russo è un dovere tenere viva la memoria del loro sacrificio, che ha segnato un punto di svolta nella storia del movimento antimafia”. Per questo stamani Angelo-Victor Caruso, coordinatore di Forza Italia Campi Bisenzio, si è recato a San Piero a Ponti a Campi Bisenzio in Via Carlo Alberto dalla Chiesa per deporre un mazzo di rose bianche. “Dalla Chiesa fu un eccezionale servitore dello Stato, continua Caruso, un partigiano che ha sconfitto il terrorismo e combattuto cosa Nostra, un modello di fedeltà allo Stato e ai valori della democrazia. Oggi, a distanza di 40 anni, risuonano nel nostro cuore le parole di Dalla Chiesa: “Certe cose non si fanno per coraggio, si fanno solo per guardare più serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei nostri figli”, si tratta di parole che rimangono scolpite nella memoria di tutti noi, conclude Caruso”.