Forza Italia, un sì convinto al nuovo “Centro del freddo Frigogel” a Campi: “Azienda di qualità”

CAMPI BISENZIO – Arriva anche da Forza Italia un sì convinto a favore della variante al regolamento urbanistico per consentire la realizzazione di un edificio industriale a destinazione logistica del freddo in località Tomerello, tra viale Allende e via Einstein a Campi Bisenzio. “L’impianto – spiega Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio – sarà gestito dalla Frigogel, azienda leader per la logistica di surgelati nata per soddisfare le esigenze della moderna distribuzione di cui si avvalgono i principali partner nazionali e internazionali. Il progetto, per la mitigazione del rischio idraulico, prevede la realizzazione di una cassa di espansione e compensazione idraulica a servizio dell’edificio mentre la restante porzione sarà acquisita dal Comune in quanto opera idraulica a valenza pubblica. Si andrà così a risolvere un’annosa questione prevedendo lo sviluppo di un’importante opera di mitigazione del rischio idraulico dell’area nord-produttiva soggetta a fenomeni di esondazione del Fosso Tomerello dovuti alle insufficienze provocate dal tombamento del fosso in corrispondenza del sottopasso Autostrada A11″.

“Non solo, la variante ha anche previsto la creazione di un percorso ciclabile, rendendo chiaro come la costruzione del nuovo stabilimento produttivo non andrà solo a creare nuovi posti di lavoro o arricchire le casse comunali ma anche a consentire lo sviluppo di opere prioritarie del quale si discute da molti anni a partire dalla realizzazione della cassa di espansione. Per questa ragione Forza Italia ha votato convintamente a favore dell’atto, – conclude Gandola – essendo da sempre dalla parte dello sviluppo del territorio e dalla parte delle imprese di qualità, come la Frigogel, che intendono investire sulla nostra città”.