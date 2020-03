CAMPI BISENZIO – Un breve post su Facebook. E’ quello scritto dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, per annunciare, in tempi di Coronavirus, una decisione sicuramente significativa, ovvero che “come giunta comunale abbiamo convenuto di sospendere il pagamento della retta dei nidi comunali per tutto il periodo di non frequenza e il pagamento del servizio scuolabus per il periodo di non fruizione del servizio stesso”.