Fossi: “Solo nel 2020 spesi 1 milione e 300.000 euro per la manutenzione delle strade di Campi”

CAMPI BISENZIO – “Alle strade di Campi ci pensiamo”. Questo, in sintesi, il pensiero del sindaco Emiliano Fossi (nella foto con l’assessore ai lavori pubblici Lorenzo Loiero) che ha scritto un post su Facebook che è anche un po’ il bilancio di quanto fatto fino a oggi. Quella sulle strade, infatti, “è la domanda che mi fate più spesso, quindi oggi facciamo un punto. Solo nel 2020 il Comune ha speso 1.300.000 euro in manutenzione, ecco gli interventi in corso e i prossimi: in via Magenta, via Chiella e via Palestro siamo al lavoro in questi giorni. Dopo aver finito in via Verdi, la prossima settimana i cantieri partiranno in via Tosca Fiesoli e poi in via del Tabernacolo. All’inizio del prossimo anno saremo in via dei Platani e via Trento a San Donnino. E come scordarsi della nuova bretellina di Capalle che inaugureremo a giorni dopo anni di attesa. State tranquilli: alle strade ci stiamo pensando, eccome”.