Fosso tombato dell’Osmannoro, via alla seconda fase dei lavori da lunedì 1 agosto. Come cambia la viabilità

FIRENZE – Il ripristino della copertura del fosso tombato dell’Osmannoro in via Pratese, ma anche la sostituzione della rete fognaria in via De Sanctis e lavori per un nuovo allaccio all’acquedotto in via di San Romano. Sono i principali interventi che prenderanno in via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Per quanto riguarda l’intervento su via Pratese, si tratta della seconda fase dei lavori di riparazione della soletta di copertura del fosso tombato. Dopo le opere propedeutiche dal 18 luglio, da lunedì 1 agosto è in programma la demolizione della soletta e la sua sostituzione una struttura prefabbricata. Dal punto di vista dei provvedimenti, dalle 20 sarà chiuso il tratto di corsia di via Pratese in uscita città sovrastante la soletta, tra via del Palagio degli Spini a via Buozzi. A seguito della demolizione dell’isola centrale, sarà istituito un bypass per far entrare i veicoli sulla carreggiata opposta dove sarà istituito il doppio senso di circolazione recuperando quindi la direttrice uscita città. La rimozione del marciapiede già effettuata all’intersezione tra via Buozzi e via Pratese consentirà ai mezzi di entrare in via via Buozzi dove sarà istituito un senso unico alternato con semaforo. Questa fase terminerà il 28 agosto.