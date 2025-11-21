Fra artigianato e gastronomia, domenica 30 novembre torna “Aspettando il Natale” nel centro di Signa

SIGNA – Ci avviciniamo a grandi passi al periodo natalizio e così il prossimo 30 novembre, prima domenica dell’Avvento. torna il tradizionale mercatino “Aspettando il Natale”, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Scambi Internazionali, con la collaborazione della Pro Loco e la partecipazione dell’Istituto comprensivo di Signa, dell’Istituto della Beata Giovanna e dei paesi gemellati con Signa. L’appuntamento […]

SIGNA – Ci avviciniamo a grandi passi al periodo natalizio e così il prossimo 30 novembre, prima domenica dell’Avvento. torna il tradizionale mercatino “Aspettando il Natale”, organizzato dall’amministrazione comunale e dall’Associazione Scambi Internazionali, con la collaborazione della Pro Loco e la partecipazione dell’Istituto comprensivo di Signa, dell’Istituto della Beata Giovanna e dei paesi gemellati con Signa. L’appuntamento è sotto i portici di viale Mazzini e in piazza della Repubblica, dalle 9 alle 19, con stand gastronomici e di artigianato, con prodotti locali tipici francesi. Non mancherà, come ogni anno, il mercatino degli studenti delle scuole di Signa. Durante la giornata, inoltre, sono previsti alcuni momenti di intrattenimento musicale: alle 15 “I bambini cantano il Natale” (davanti al palazzo comunale) e alle 16.30 il concerto del coro Caos Armonico con la direzione del maestro Filippo Grilli (davanti alla chiesa di San Lorenzo). Il weekend si aprirà invece sabato 29 novembre alle 17 con l’inaugurazione della mostra “Cosimo III Granduca di Toscana e il Bando mediceo del 1716. La prima legge al mondo a difesa del vino” nella Sala dell’Affresco del palazzo comunale.