Fra Babbo Natale e le elezioni per il rinnovo del consiglio: fine settimana di impegni per la Fratellanza Popolare di San Donnino

CAMPI BISENZIO – Fine settimana ricco di impegni per la Fratellanza Popolare di San Donnino. Scade infatti il mandato relativo al triennio 2020-2022 del consiglio che guida l’associazione e per sabato e domenica sono previste le elezioni che nomineranno i 13 nuovi consiglieri e tre sindaci revisori. Per il consiglio direttivo sono candidati Massimo Bacci, Lisabetta Bagnoli, Marco Benevento, Franco Ceccherini, Valentina Ceccherini, Tommaso Cecchini, Lucia Chieffo, Alessio Ciriolo, Claudia Ciriolo, Piera Dallai, Mauro Elbetti, Sofia Ferrini, Andrea Frassineti, Luisa Serena La Cascia, Giulia Manetti, Gaetano Marzano, Irene Russo, Iacopo Saccardi, Stefano Saccardi, Rosalba Salvato, Jhonny Soliman e Bonaria Vincis. Per il Collegio dei sindaci revisori i candidati sono invece Luciano Billocci, Barbara Bugiani, Gabriele Giovannardi e Riccardo Saccardi. Dove e come si vota: i seggi saranno aperti sabato 17 dicembre presso la sede della Fratellanza Popolare dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30 e presso la chiesa di Sant’Andrea dalle 17 alle 19; domenica 18 picembre presso la chiesa di San Donnino dalle 10.30 alle 12.30 e alla Fratellanza Popolare dalle 15 alle 18. Si potranno esprimere 7 preferenze per il consiglio direttivo e 2 preferenze per il Collegio dei sindaci revisori.

Ma non è finita qui: ci stiamo avvicinando al Natale e la Fratellanza Popolare ha organizzato due appuntamenti rivolti in modo particolare, e non potrebbe essere diversamente, ai bambini. Sabato 17 e domenica 18, infatti, presso la sede dell’associazione in via delle Molina sarà Babbo Natale in persona ad aspettare grandi e piccoli a partire dalle 16 mentre sabato 24 dicembre si recherà direttamente nelle case per la consegna dei regali (nelle locandine che pubblichiamo tutte le informazioni necessarie).