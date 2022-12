Fra ciclismo e scoperta del territorio: è tutto pronto per la prima edizione della “Lastra Gravel”

LASTRA A SIGNA – E’ tutto pronto per la prima “gravellata” degli antichi sapori a Lastra a Signa, manifestazione che si svolge con il patrocinio dell’amministrazione comunale ma soprattutto sotto l’egida dell’ASD Tre Emme di Caverni, che ha organizzato appunto la prima edizione della “Lastra Gravel”. L’appuntamento è per sabato 10 dicembre in piazza Garibaldi nel centro storico di Lastra a Signa, con il via che sarà dato alle 10 in un’unica griglia. I “gravellisti potranno poi scegliere tra due diversi percorsi: uno di 30 chilometri (quasi totalmente privo di dislivello) e l’altro, il più lungo, di 50 chilometri, previsto ristoro e pacco gara. Chi volesse ancora iscriversi, può farlo direttamente a Lastra a Signa presso la segreteria della gara in piazza 4 Novembre, 3 (a lato al portone di Baccio, nel centro storico) giovedì 8 dicembre in orario 10/12 e 15/19 fino al raggiungimento delle 100 presenze (limite massimo di iscritti), mentre la segreteria per la consegna della busta tecnica sarà aperta oltre che giovedì anche venerdì 9 dalle ore 16 alle ore 18 e sabato 10, giorno della manifestazione, dalle 7.30 alle 9.30. Per ulteriori informazioni 331 4688481 (Marco Falsetti), www.lastragravel.it e www.lalastrenseciclostorica.it. La prima “gravellata” lastrigiana si svolgerà con il sostegno della Uisp Comitato di Firenze e la U.N.V.S. Nesti Pandolfini Le Signe. Infine ricordiamo la “Ciclostorica La Lastrense” al secondo anno e inserita nel programma del Giro d’Italia d’epoca già programmata per il 2023 con tre giornate di festa dello sport a Lastra a Signa dal 17 al 19 marzo.