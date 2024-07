Fra continuità e rinnovamento: Giampiero Fossi presenta la sua giunta

SIGNA – Fra continuità e rinnovamento. Nel “solco” del lavoro portato avanti dalla passata amministrazione, ma anche guardando al futuro. Un futuro che, per il Comune di Signa, ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio alle 16.20 quando il sindaco Giampiero Fossi, a Villa Alberti, ha annunciato la giunta che lo accompagnerà nei prossimi cinque […]

SIGNA – Fra continuità e rinnovamento. Nel “solco” del lavoro portato avanti dalla passata amministrazione, ma anche guardando al futuro. Un futuro che, per il Comune di Signa, ha preso ufficialmente il via oggi pomeriggio alle 16.20 quando il sindaco Giampiero Fossi, a Villa Alberti, ha annunciato la giunta che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni di consiliatura. Una giunta formata da tre uomini (Andrea Di Natale, Federico La Placa e Marcello Quaresima) e due donne, la “sorpresa” Eleonora Chiavetta (che era candidata nella lista Insieme San Mauro San Piero a Ponti) e la confermata, anche nel ruolo di vice-sindaco, Marinella Fossi. Insieme a loro ufficializzato anche l’incarico a Luca Allegri (eletto nella lista Giampiero Fossi) come consigliere delegato del sindaco allo sviluppo economico.

“E’ il momento del lavoro – ha detto Fossi – per il futuro di Signa. E della constatazione che la “guerra” con i nostri avversari è finita. Da ora in poi vorrei che anche con loro ci fosse un rapporto di collaborazione. Tante volte saremo distanti, ma sono convinto che comunque potremo agire insieme per il bene del Comune e di tutti i cittadini”. “La nostra ha aggiunto è una visione che vuole andare oltre, per guardare con fiducia al futuro”. Per quanto riguarda invece le deleghe, Fossi, che ha anche annunciato che fra cinque anni la sua storia amministrativa “per motivi anagrafici, sarà completata”, ha tenuto per per sé personale, cultura e turismo.

Questa la composizione della giunta:

Marinella Fossi, 64 anni, coordinatrice odontotecnica presso la la Usl Toscana Centro, avrà manutenzione, decoro urbano, protezione civile, volontariato e pari opportunità. Eleonora Chiavetta, 32 anni, ingegnere, si occuperà di Urp, anagrafe, rapporti con le frazioni, servizi demografici, mobilità, trasporti e polizia locale. Federico La Placa, 46 anni, libero professionista, avrà bilancio, tributi, partecipate, patrimonio e ambiente. Andrea Di Natale (eletto nelle fila del Pd), 40 anni, ingegnere, è stato confermato a urbanistica, edilizia e opere pubbliche. Marcello Quaresima (consigliere comunale uscente e candidato per la lista Signa Domani), 47 anni, militare della Guardia di finanza, si occuperà infine di pubblica istruzione, sport, associazionismo e politiche sociali.