Fra crisi aziendali e precariato: incontro di Rifondazione Comunista

CAMPI BISENZIO – Fra precariato e crisi aziendali: questo il tema dell’incontro promosso da Rifondazione Comunista a Campi Bisenzio. “Tutto quel territorio che si sviluppa tra Firenze, Prato e Pistoia – si legge in una nota – è uno delle zone industriali più importanti della regione, dove si trovano anche medie e grandi strutture commerciali. Questo porta lavoro, ma porta anche disoccupazione quando le aziende entrano in crisi, spesso per errori nella programmazione degli investimenti o per un’errata gestione finanziaria, o decidono di delocalizzare in posti con costi più sostenibili o meno sindacalizzati. Questo è un territorio che è spesso entrato di prepotenza agli onori della cronaca per gli incidenti o le morti sul lavoro. Mercoledì 29 giugno dalle 19 presso il circolo Arci “Rinascita” ne parliamo con le lavoratrici e i lavoratori che questo stato di cose lo subiscono quotidianamente. L’assessorato alla buona occupazione e alla sicurezza nei posti di lavoro, è per noi una cosa di cui non si può più fare a meno e dispiace che questa amministrazione abbia perso un’occasione nel bocciare la mozione del consigliere Lorenzo Ballerini di Campi a Sinistra”.