Fra i rifiuti abbandonati le “prove” per risalire al colpevole: denunciato dai Carabinieri forestali

CAMPI BISENZIO – I militari della Stazione Carabinieri forestali di Ceppeto, durante un servizio di controllo sul territorio, hanno rinvenuto in un’area verde un abbandono di rifiuti speciali in via di Carraia. Una volta ispezionato il cumulo di rifiuti, costituito in particolare da cinque sacchi neri contenenti materiali vari tra cui indumenti, coperte, ciotole in […]

CAMPI BISENZIO – I militari della Stazione Carabinieri forestali di Ceppeto, durante un servizio di controllo sul territorio, hanno rinvenuto in un’area verde un abbandono di rifiuti speciali in via di Carraia. Una volta ispezionato il cumulo di rifiuti, costituito in particolare da cinque sacchi neri contenenti materiali vari tra cui indumenti, coperte, ciotole in materiale plastico, lettiere e accessori per animali, materiale elettrico dismesso e cartacce, hanno scoperto una serie di indizi utili costituiti da corrispondenza scritta in francese riguardante un viaggio in Francia e una raccomandata relativa ad atti giudiziari della Polizia municipale di Viareggio con un’ordinanza del Comune di Viareggio per abbandono di rifiuti in violazione al regolamento comunale. La persona quindi è stata rintracciata e identificata e segnalata all’Autorità Giudiziaria, in applicazione del Testo Unico Ambientale per il reato di abbandono al suolo di rifiuti urbani.

(Immagine di archivio)