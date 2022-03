Fra modellini, vecchi biglietti e “berretti” da capostazione: bambini “a lezione” al Museo ferroviario con la Pro loco

SIGNA – Che i treni, le ferrovie, i modellini degli stessi treni abbiano sempre avuto – e per fortuna lo abbiano ancora – un grande ascendente, oserei dire “fascino”, sui bambini, non lo scopriamo certo oggi. Quanti di noi, insieme ai nostri nonni, siamo stato stati a veder passare i treni alla stazione. Per non […]

SIGNA – Che i treni, le ferrovie, i modellini degli stessi treni abbiano sempre avuto – e per fortuna lo abbiano ancora – un grande ascendente, oserei dire “fascino”, sui bambini, non lo scopriamo certo oggi. Quanti di noi, insieme ai nostri nonni, siamo stato stati a veder passare i treni alla stazione. Per non parlare poi di chi un ferroviere, un “capostazione”, lo ha avuto in famiglia e i racconti si moltiplicavano. Racconti di scherzi e di amicizia, racconti di un lavoro fatto sempre con grande professionalità. Ecco perché l’iniziativa organizzata nella giornata di ieri, sabato 5 marzo, dalla Pro loco con la collaborazione del Museo di oggettistica ferroviaria “Galileo Nesti” di Signa e dell’associazione ferrovieri splendidamente guidata da Salvatore Leoni, ha un valore doppio. Facciamo triplo…

Quello di ieri, infatti, è stato il primo “pomeriggio al museo”, altri ne dovrebbero seguire nelle prossime settimane, che ha permesso, pur nel rispetto dell’attuale normativa anti Covid, a 35 bambini della prima elementare, accompagnati dai loro genitori, di visitare il museo, compresa la sezione dedicata al modellismo, e di ascoltare, emozionati, le spiegazioni che i ferrovieri presenti (non ex, quando uno è ferroviere, lo è per sempre) davano loro. Tenendo in mano una delle “palette” che in passato è servita proprio per far ripartire un treno dalla stazione di Signa o ascoltando il suono dei vari segnali acustici ancora perfettamente funzionanti grazie proprio alla passione e all’ingegno di chi a Signa ha passato una fetta importante della propria vita, professionale e non. Un pomeriggio “sottolineato” dalla presidente della Pro loco, Letizia Pancani, e dal presidente dell’Associazione ferrovieri “Galileo Nesti”, Salvatore Leoni: “Con il programma delle visite scolastiche 2021/2022 al Museo organizzato dalla Pro loco di Signa, ieri abbiamo avuto la visita degli alunni delle elementari, 35 bambini accompagnati dai genitori. Una manifestazione piena di gioia e di grande partecipazione con i ferrovieri dell’Associazione attenti ad accompagnare e informare i visitatori”.