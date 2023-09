Fra motori e solidarietà, dalla Piana al Mugello: “Rat-Race”, buona la prima? Meglio la seconda

CALENZANO – Buona la prima? Meglio la seconda. Si è disputata infatti domenica scorsa la “Rat-Race, manifestazione a cui hanno partecipato anche auto e moto d’epoca organizzata dall’associazione Tuscany Motors in Mugello in collaborazione con l’Avis di Scarperia e San Piero a Sieve, con più eventi nel corso della giornata. I piloti, provenienti da diverse […]

CALENZANO – Buona la prima? Meglio la seconda. Si è disputata infatti domenica scorsa la “Rat-Race, manifestazione a cui hanno partecipato anche auto e moto d’epoca organizzata dall’associazione Tuscany Motors in Mugello in collaborazione con l’Avis di Scarperia e San Piero a Sieve, con più eventi nel corso della giornata. I piloti, provenienti da diverse regioni, sono giunti all’Hangar42 di Calenzano, dove si sono sfidati con gare di go-kart elettrici, la cui telecronaca è stata affidata a Radio Studio Toscana: il ricavato è stato donato all’associazione “Una vita rara” rappresentata dal piccolo Giulio. Vincitori della gara sono stati invece Simone Cipriani del Team Ford Centrauto di Calenzano, Tania Cipriani del Team Centrauto di Calenzano e Alessio Segoni del Team Segoni.

Dopo i go-kart è partita la “Rat Race” con due percorsi di diversa difficoltà nello spettacolare territorio del Mugello, la patria dei motori: ”Il nostro scopo – dice Pietro D’Amore, organizzatore dell’evento – è quello di far conoscere le meravigliose zone della Toscana, soprattutto divertendosi. Il Mugello, infatti, oltre a essere una zona importante per chi ama i motori, ha un territorio fantastico tutto da scoprire”. Un’attenzione particolare, inoltre, è stata dedicata alle eccellenze della cucina mugellana: la “Rat Race” per questo ha fatto tappa presso la fattoria il Palagiaccio, dove i partecipanti hanno potuto assaggiare delle vere e proprie prelibatezze del territorio. Suggestivo l’aperitivo presso il Mugello Circuit, che ha riservato un ampio spazio alla Tuscany Motors in zona Casanova-Savelli, e offerto dalla nostra associazione, che ha fatto conoscere le eccellenze del forno Ciccone di Calenzano. Aperitivo che ha attirato molti spettatori incuriositi.

E sempre grazie alla preziosa collaborazione del Mugello Circuit, i partecipanti all’evento hanno potuto ammirare anche le gare del Campionato italiano di velocità di moto, per poi ripartire e imbattersi nella valle del Mugello con Galliano, Panna e Barberino di Mugello. Non a caso, la “Rat-Race” è un connubio tra passione per i motori e conoscenza del territorio: durante il percorso, i piloti, insieme ai loro team, raggiungono i check point, in punti strategici, pensati per mostrare scorci davvero sensazionali, rispettando sempre il codice stradale. Vincitore del percorso più difficile e campione in carica si è confermato Francesco Marinelli con una Renault GT 5 turbo; a seguire, con una Ford Sierra il team Capecchi e il team Ruggiero con una Suzuki Swift. Invece per il percorso medio, la vittoria è andata a Daniele Leonetti con una Peugeot 106, seguito da Ciro Di Gennaro, arrivato dall’Abruzzo con una Maserati, e Fabio Vannucci con una Peugeot 106.

“E’ stato qualcosa di eccezionale – ha detto Fabio Vannucci – conoscere uno scorcio di territorio toscano, visto in modo simpatico e divertente“. A premiare i vincitori, con la sua preziosa presenza, il pilota professionista Max Mugelli che è terzo assoluto nel Ferrari Challenge Europe Trofeo Pirelli, salito ben quattro volte sul podio. Dopo il grande successo, è già in corso la pianificazione della “Rat-Race” del Chianti, che metterà a dura prova l’abilità dei piloti grazie alla collaborazione dell’agenzia di viaggi It Camp di Calenzano. “Un ringraziamento particolare – si legge in una nota – va ad Acqua Panna, Beta utensili, al Centro Delegato Aci Checcucci di Calenzano e alla Pubblica Assistenza Croce Viola di Sesto Fiorentino, che ha contribuito alla manifestazione con i volontari sempre pronti a intervenire in soccorso dei piloti”.