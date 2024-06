Fra musica, creatività e rigenerazione urbana: Lumen, iniziata la stagione estiva

FIRENZE – Una stagione estiva all’insegna della partecipazione, della creatività e della rigenerazione urbana quella di Lumen, che riapre le porte all’estate con un programma ricco di eventi. Nato grazie a una concessione del Comune di Firenze all’Associazione Icché Ci Vah Ci Vole, Lumen si inserisce in un’area in disuso, quella del Parco del Mensola a Firenze Sud, come polo di sperimentazione per progetti innovativi e di comunità che, a oggi, rappresenta uno dei presidi culturali più stimolanti della città. Dopo l’inaugurazione lo scorso 30 maggio con una grande festa durata quattro giorni, la stagione estiva di Lumen proseguirà dall’11 al 16 giugno con la Terza edizione della Queer Week: un’occasione per discutere di “safe place”. Venerdì 21 giugno spazio al Bosconi Fest 2024: vecchia guardia e nuove leve di producer e dj della scena fiorentina si confronteranno in una serata all’insegna della musica elettronica. Dal 28 al 30 giugno il Festival del gelato: Badiani – partner ufficiale di Lumen – proporrà alcuni gusti speciali in abbinamento con cocktail e proposte gastronomiche. Il 30 giugno, Messaggi da Gaza: performance teatrale a cura della compagnia teatrale londinese Az Theatre e della compagnia teatrale della Striscia di Gaza, Theatre for Everybody.

Venerdì 5 luglio una serata con la curatela artistica dei producer e dei dj del Collettivo Numa Crew, mentre sabato 13 luglio la LattexPlus Night ospiterà System Olympya e altri ospiti ancora da annunciare. Tra gli altri importanti appuntamenti del mese di luglio si segnala dal 23 al 25 il Seminario con Dida – Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze sui temi della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale e sociale. Dopo un agosto in cui Lumen resterà aperto tutti i giorni con una programmazione variegata, il 6, 7 e 8 settembre, in concomitanza con il Festival Copula Mundi, saranno in programma tre giorni dedicati ai temi della RigenerAzione, questo il nome della tre giorni. Un momento in cui Lumen diventerà centro nevralgico in cui si discuterà di rigenerazione urbana a livello nazionale e europeo. Gli ospiti della prima giornata saranno enti del terzo settore e non che hanno in gestione spazi pubblici in Italia e in Europa e stanno tentando di restituirli alla comunità, il secondo giorno il dialogo vedrà la partecipazione di istituzioni, fondazioni bancarie e interlocutori politici per comprendere come far dialogare al meglio i decisori istituzionali, i finanziatori e gli enti del terzo settore. Infine, il terzo giorno sarà un momento di sintesi e di bilancio per la progettazione di nuovi spazi comunitari. Durante l’estate Lumen sarà aperto tutti i giorni ad ingresso gratuito con tessera associativa.

Inoltre, lo spazio si presenta al pubblico sotto una nuova veste. Sono state, infatti, apportate migliorie strutturali come il riposizionamento dell’area bar per favorire una migliore fruibilità e un palco coperto centrale dove saranno ospitate le jam sessions e gli eventi artistici più informali. Un rinnovamento anche per le due serre “Main stage” e “Sala” a cui se ne aggiunge una terza, un vero e proprio orto per la vendita diretta di prodotti stagionali. Infine, una quarta serra di 300 metri quadrati, ribattezzata “Jungle stage” dedicata agli eventi notturni, con opportuni accorgimenti per ridurre l’impatto acustico.

Sara Coseglia