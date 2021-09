Fra sport e inclusione, Quarto Tempo festeggia i suoi primi dieci anni insieme a Rocco Commisso

CAMPI BISENZIO – Ha voluto dare personalmente il calcio d’inizio alla partitella che era stata organizzata per festeggiare l’evento. Il presidente della Fiorentina, infatti, Rocco Commisso, accompagnato da Joe Barone è stato oggi a Campi Bisenzio, al circolo Arci Dino Manetti, per i festeggiamenti per i dieci anni dell’Asd Quarto Tempo, che qui ha la […]

CAMPI BISENZIO – Ha voluto dare personalmente il calcio d’inizio alla partitella che era stata organizzata per festeggiare l’evento. Il presidente della Fiorentina, infatti, Rocco Commisso, accompagnato da Joe Barone è stato oggi a Campi Bisenzio, al circolo Arci Dino Manetti, per i festeggiamenti per i dieci anni dell’Asd Quarto Tempo, che qui ha la propria “casa”. Commisso ha voluto essere infatti presente all’inaugurazione del nuovo campo da calcio a 5, donato proprio dal club viola all’associazione che da sempre promuove lo sport per tutti. “Siamo tutti emozionati – queste le sue parole – quando vediamo che questi ragazzi amano il calcio. E’ una cosa che tocca il cuore. La Fiorentina ha fatto questo lavoro, siamo orgogliosi e contenti di aver speso per fare il campo per dei ragazzi che così hanno la possibilità di fare dello sport. Quando sarà finito li porterò al Viola Park”. “Un nuovo campo per i ragazzi di Quarto Tempo Firenze – ha scritto il sindaco di Campi, Emiliano Fossi sulla propria pagina Facebook con Rocco Commisso lo abbiamo appena inaugurato, grazie a un contributo della Fiorentina. Il circolo diventa un vero polo sportivo, dove tanti ragazzi con disabilità potranno allenarsi, divertirsi e crescere. n bel modo per festeggiare i 10 anni di una realtà speciale, fatta di impegno e passione”.