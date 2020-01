Fra tombola e calze, a San Donnino c’è stata una Befana “aggeggiona”

CAMPI BISENZIO – Un tabellone gigante per una tombola altrettanto gigante. E’ quella che si è svolta ieri all’interno dell’emporio “L’aggeggione” (se ancora non ci siete stati, fateci un salto) e che ha messo la parola fine agli appuntamenti delle festività natalizie a San Donnino. Con tanti premi, tante calze e una Befana un po’ “aggeggiona” che ha distribuito i doni. Ai tanti bambini presenti, seduti su un tappeto, come si faceva nelle feste in casa di qualche anno fa. Ma anche ai grandi, arrivati non solo dalla frazione del Comune di Campi. E alla fine merenda per tutti con pandoro, panettone e caramelle offerti dalla sezione soci Coop di Campi Bisenzio. Tutto lo staff de “L’aggeggione” ha partecipato alla realizzazione della festa della Befana, “una nota in più – ci tengono a dire – va alla consigliera Inga Bolognesi che è sempre in prima linea per la sua comunità”.