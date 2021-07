“Frammenti”, danza e passione a Villa Caruso Bellosguardo

LASTRA A SIGNA – Coreografie danzate con la voglia di ripartire, è questo che Luv Dance Movement propone per la serata di domani, mercoledì 14 luglio, alle 21.15, a Villa Caruso Bellosguardo. Una serata che raccoglie riflessioni tratte da un anno denso di apparente inattività che ha tenuto custodita, sotto la cenere, una grande voglia di raccontarsi. Coreografie nate in una stanza, al chiuso delle nostre case che adesso hanno voglia di aprirsi al mondo per il desiderio di condividere emozioni da troppo tempo trattenute. “Frammenti…”, infatti, è un collage di coreografie danzate con passione dagli insegnanti e dai danzatori di Luv Dance Movement delle sedi di Firenze, Lastra a Signa (Danza La Follia) e Signa (Arte in Corso). Luv Dance Movement è una scuola di danza, un luogo in cui possono incontrarsi persone che danzano per il piacere di danzare, per restare in forma, connessi con il proprio corpo, senza limiti di età e tutti coloro che hanno interesse a intraprendere un percorso formativo.