Frana in Fi-Pi-Li, il Consiglio metropolitano approva interventi per la messa in sicurezza per 2.140.716 euro

FIRENZE – Il consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato oggi con voto unanime una delibera che prevede interventi di sistemazione definitiva del dissesto sulla Fi-Pi-Li al chilometro 10+500, nel Comune di Lastra a Signa, per un costo complessivo di 2.140.716 euro. La delibera è stata illustrata al Consiglio dalla consigliera delegata alla viabilità nell’area delle Signe e sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni. Tutto parte dai giorni a cavallo fra il 6 e il 12 gennaio scorsi quando, a causa delle forti piogge, è stato accertato un movimento franoso sul rilevato stradale della strada di grande comunicazione Fi-pi-LI al km 10+500 in direzione di Firenze che ha interessato il muro di sottoscarpa prospiciente la strada comunale via dei Carcheri, causandone il ribaltamento per un’estensione di circa 80 metri e un’altezza di 10 metri, per il quale è stata redatto apposito verbale di somma urgenza del valore complessivo di 321.000 euro.

I primi interventi sono stati realizzati dalla Città Metropolitana, “scongiurando – si legge in una nota – l’estensione del movimento franoso alla carreggiata di monte, ma non risultando sufficienti a garantire la riapertura al transito della carreggiata danneggiata. Per mettere in sicurezza il movimento franoso, visto anche il rischio di rottura della tubazione del gas, l’impresa Avr Spa, in accordo con il dirigente della Direzione viabilità nell’ambito dello stato di emergenza regionale, ha continuato a porre in essere tutti gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza della Fi-Pi-Li”

Gli interventi eseguiti dall’impresa Avr Spa, oltre l’importo della somma urgenza, rientrano comunque parzialmente nelle lavorazioni di cui allo stralcio primo del progetto definitivo/esecutivo, che ammontano a complessivi 1.084.178,97 euro. A seguito dei chiarimenti ricevuti dai tecnici in merito alla necessità di procedere immediatamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di consolidamento della carreggiata, la Città Metropolitana ha deciso di proseguire gli interventi di somma urgenza sospesi e affidati ad Avr Spa capogruppo. Lavori che sono ripresi all’inizio di luglio per un importo di 1.056.537,95 euro”.

“Con la delibera di oggi si riconosce la legittimità del debito fuori bilancio, per un ammontare complessivo pari a 1.084.178,97 euro e la legittimità della spesa per i lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza per un ammontare complessivo pari a 1.056.537,95 euro”. “La Città Metropolitana – ha commentato il vice-sindaco metropolitano Brenda Barnini – non si tira indietro dalle proprie responsabilità e mette in campo anche con lo strumento della somma urgenza le risorse per Intervenire sulla Fi-Pi-LI anticipando con risorse proprie quelle che dovranno poi essere messe a disposizione dalla Regione. Adesso però c’è l’urgenza che tutti gli enti, dalla Regione ai Comuni, si mettano a un tavolo per condividere le soluzioni di prospettiva di una delle strade più trafficate è più importanti della Toscana, la principale dorsale che unisce l’area metropolitana con la costa”.