Frana lungo la Fi-Pi-Li in direzione Firenze: disposizioni prorogate fino al 31 agosto

LASTRA A SIGNA – Per lavori “urgenti di messa in sicurezza della frana al km 10+000 in direzione Firenze”, spiegano dalla Città Metropolitana, sono prorogate fino al 31 agosto le disposizioni adottate sulla Firenze Pisa Livorno, con deviazione sulla carreggiata in direzione mare a due corsie con l’utilizzo dei punti di scambio: scambio di carreggiata per il traffico veicolare in direzione Firenze al km 11+540 sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione mare; rientro di carreggiata per il traffico veicolare in direzione Firenze al km 9+650; chiusura della corsia di sorpasso in direzione mare dal km 9+500 al km 11+600 con il conseguente spostamento dell’utenza veicolare sulla corsia di marcia sempre in direzione mare; chiusura della corsia di marcia in direzione Firenze dal km 11+800 al km 11+540 con il conseguente spostamento dell’utenza veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione Firenze.

Sempre sulla Fi-Pi-Li, per l’installazione di un’antenna su un pannello a messaggio variabile, la Città Metropolitana ha disposto la chiusura della corsia di marcia dal km 1+900 al km 2+300 in direzione mare, con il conseguente spostamento dell’utenza veicolare sulla corsia di sorpasso sempre in direzione mare, con la possibilità di uscire presso lo svincolo di Scandicci, dalle 22 del 6 alle 6 del 7 luglio.

(Immagine di archivio)