Frana, slitta la riapertura della 325, più finestre di passaggio per il traffico merci

PRATO – Slitta la riapertura, a senso unico alternato, della 325, La decisione di rimanadare il ripristinno della circolazione sull’arteria, sia pur in modalità alternata è venuta dopo l’ennesima riunione, stamani in prefettura, sullo stato della frana in località Le Coste, nel Comune di Vaiano, presenti il presidente della Provincia Simone Calamai e i sindaci dei Comuni della Val Bisenzio. Dagli ultimi rilievi, effettuati dai tecnici incaricati dalla Provincia, è emersa la necessità di effettuare un intervento di messa in sicurezza su un fronte più vasto rispetto a quello dello smottamento. L’apertura di altri cantieri impedisce la riaprtura della 325, slitta così la data di lunedì 25 marzo ipotizzata in un primo tempo per il ripristino della circolazione al traffico leggero. I tecnici hanno, infatti, evidenziato la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti, dai quali, entro la fine di questa settimana, arriverà un quadro completo sullo stato di salute della montagna dalla quale si è staccata, lo scorso 1 marzo, la frana che ha bloccato la 325. Domani partiranno, invece, i lavori per mettere la rete metallica sulla parte della montagna più prospiciente alla strada per il contenimento dei detriti, mentre nella parte alta del fronte franoso continuano i rilievi geologici: «La Provincia sta facendo il massimo sforzo per mettere in sicurezza il versante scosceso da cui si è staccata la frana. La sicurezza del transito è la priorità. Vogliamo riaprire la più presto la 325 per ripristinare i collegamenti con la Valle, ma dobbiamo fare i conti con la situazione reale della frana – ha detto il presidente della Provincia Calamai -. Attendiamo i risultati delle nuove indagini che ci potranno indicare le tecniche e le metodologie più appropriate per la messa in sicurezza del versate».

Intanto, in attesa della riapertura a senso unico alternato, nell’incontro di stamani è stato deciso di ampliare le fasce orarie di transito per i mezzi pesanti di qualsiasi peso e dimensione. Da domani, mercoledì 20 marzo, la finestra per il passaggio dei veicoli merci sarà aperta la mattina dalle ore 6.30 alle 8.30 e nel pomeriggio dalle 17.30 alle 19, in entrambi i sensi di marcia, con controllo a vista e regolazione del traffico garantita dalla polizia provinciale e dalla polizia municipale della Val Bisenzio. «Se ci sarà bisogno di più tempo per arrivare al senso unico alternato, vogliamo intanto garantire il passaggio ai veicoli per il trasporto merci per dare un po’ d’ossigeno alle tante attività economiche della Vallata che stanno soffrendo a causa della situazione d’isolamento – ha aggiunto Calamai -. L’ampliamento delle fasce orarie è importante perché garantisce il carico e scarico delle merci».